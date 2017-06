Vidéo : E3 2017 : Wolfenstein II : The New Colossus

Découvrez la bande annonce de Wolfenstein II : The New Colossus présenté à l'E3 2017.



Dans Wolfenstein Wolfenstein II : The New Colossus, les joueurs se retrouvent dans une Amérique contrôlée par les nazis, avec pour but de regrouper les leaders déterminés de la résistance.



Ce nouveau jeu est prévu sur PS4, Xbox One et PC à partir du 27 octobre 2017.









Modifié le 12/06/2017 à 14h47