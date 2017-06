Vidéo : E3 2017 : Présentation State of Decay 2 en vidéo

Découvrez le trailer du jeu State of Decay 2 présenté à l'E3 2017. Il s'agit d'un FPS où le joueur va devoir construire des bases. Le joueur devient leader d'un petit groupe de survivants et doit affronter des zombies.



Le jeu est prévu sur Windows 10 et Xbox One dès le printemps prochain

Modifié le 12/06/2017 à 15h39