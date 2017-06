Vidéo : Dragon Ball Fighter Z un beau jeu de combat annoncé à l'E3 2017

Découvrez le trailer de Dragon Ball Fighter Z, un beau jeu de combat annoncé à l'E3 2017.



La sortie de ce nouvel opus est prévue pour 2018 sur PS4, Xbox One S, Xbox On et PC. Notez que la bêta fermée sur consoles de jeux a été annoncé pour avant la fin de l'été 2017.

Modifié le 12/06/2017 à 12h45