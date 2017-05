Vidéo : Destiny 2 Gameplay - Trailer officiel

Le premier Destiny avait déjà scotché beaucoup de joueurs, et Bungie n'était pas en reste puisque les contenus additionnels ont donné aux joueurs de quoi prolonger grandement le plaisir de jeu !



Alors imaginez notre excitation lorsque nous avons vu ce trailer de gameplay pour Destiny 2 !



Tous les éléments semblent réunis pour en faire un hit encore plus entrainant et passionnant que son prédécesseur !

