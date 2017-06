Vidéo : Crackdown 3, un GTA-like présenté à l'E3 2017

Crackdown 3 est un GTA-like qui ressemble assez aux versions précédentes. Il offre un mode de jeu de type bac à sable, avec un environnement que vous pouvez détruire de fond en comble.



Crackdown 3 est annoncé pour le 7 novembre prochain sur Xbox One X, Xbox One et Windows 10.







Modifié le 12/06/2017 à 15h26