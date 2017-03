Vu au MWC 2017 : Sony Xperia Touch, un projecteur qui rend tactile toute surface plane

Vidéo : Vu au MWC 2017, le Sony Xperia Touch.

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré un petit projecteur de Sony, le Xperia Touch. C'est un projecteur qui transforme toute surface plane en écran tactile, comme une table, un mur ou un plan de travail.



Plus précisément, c'est un projecteur de type SXRD vendu au tarif de 1500 euros qui projette la surface de travail jusqu'à 23 pouces. Il se compose d'une batterie de capteurs infrarouges placés devant le boitier ainsi que d'une petite caméra fixée à soixante images par seconde, détectant les mouvements des doigts sur la surface projetée.



Une luminosité de 100 Lumens est annoncée, ce qui en fait un petit projecteur en deçà des ténors du genre mais, pour l'utilisation à laquelle on le destine, c'est largement suffisant et, surtout, il fonctionne très bien.



Le Xperia Touch fonctionne avec Android Nougat 7.0, donne un accès au PlayStore et ses applications (météo, agenda, recettes de cuisine etc.) ainsi que des jeux.



Modifié le 09/03/2017 à 13h51