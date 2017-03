Vidéo : Vu au MWC 2017 : le Wiko WIM

Au MWC 2017, nous avons rencontré le Wiko WIM, c'est à dire le premier smartphone premium de la marque.



Nous avons sous la main un appareil doté d'un processeur Snapdragon 626, d'un écran AMOLED Full HD de 5,5 pouces et de 4 gigas de mémoire vive, ce qui constitue un ensemble plus que convenable. Notons que le tout tourne sous Android 7 Nougat.



L'appareil photo est de 13 mégapixels, avec un petit capteur monochrome supplémentaire, ce qui donne des images saisissantes avec un éclairage correct.



La coque de l'appareil est en plastique et la prise en main est très agréable. Le Wiko WIM sera vendu à un tarif de 400 euros, ce qui reste surprenant au regard des gammes de prix pratiquées par la marque française, mais au vu de l'équipement du téléphone et de ses prestations, on ne peut qu'être particulièrement intéressé par ce nouveau concurrent.





Modifié le 09/03/2017 à 12h14