Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le Samsung Galaxy Book 12

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré le Galaxy Book 12 de Samsung. C'est une jolie petite tablette tournant sous Windows 10, avec un écran 2K d'une résolution de 2160 par 1440 pixels avec dalle Super Amoled.



Le processeur embarqué est un Core i5 à deux coeurs de 3,1 GHz, de type Kaby Lake. Deux versions sont prévues, une avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne (extensible avec une carte SD) et une autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.



Le Galaxy Book est livré avec un petit clavier Pogo disposant d'un trackpad, et un S Pen qui n'a plus de batterie. On annonce une reconnaissance de 4096 niveaux de pression, ainsi qu'une épaisseur de trait s'adaptant à l'angle du S Pen.



Les deux modèles seront disponibles en Avril 2017.

