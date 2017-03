Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le Nokia 5

Au Mobile World Congress 2017, nous sommes allés à la rencontre d'un smartphone milieu de gamme, le Nokia 5.



Petit frère du Nokia 6, le Nokia 5 repose sur un processeur Snapdragon 430 avec 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire de stockage interne, que l'on peut toujours étendre par carte microSD. L'écran n'est pas en Full HD mais en HD, pour une diagonale de 5,2 pouces.



La batterie est annoncée à 3000 mAh tandis que le capteur photographique est à 13 Mpx, avec un frontal en 8 Mpx. En façade, il y a un lecteur d'empreintes digitales. Le tout fonctionne sous Android 7.0. Il est prévu à la vente pour un tarif de 189 Euros.





Modifié le 23/03/2017 à 09h53