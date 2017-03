Vu au MWC 2017 - Le Nokia 3310 Nouvelle Génération

Vidéo : Nous avons pu découvrir lors du MWC 2017, le Nokia 3310 Nouvelle Génération. Faut-il craquer ?

Le Nokia 3310 fut un succès planétaire. Ce petit téléphone monochrome, ayant la réputation d'être indestructible, a fait le bonheur de millions d'utilisateurs. Nokia a décidé de rajeunir son modèle emblématique, de l'équiper avec des éléments qui soient un peu plus en rapport avec le marché contemporain sans pour autant trahir l'esprit du 3310 originel.



Ce Nokia 3310 nouvelle génération est annoncé avec une autonomie de un mois une fois chargé, ce qui est tout à fait en rapport avec les chiffres d'autonomie de son grand frère. Quatre couleurs seront disponibles, orange, jaune, gris et bleu Nokia. L'écran sera de 2,4 pouces, sans être tactile pour autant. Il y a même un appareil photo de 2 mégapixels avec un flash à LED pour faire des photos simples.



Il sera en 2G, ce qui est parfait pour appeler, être appelé et envoyer/recevoir des SMS. L'interface contiendra des clins d'oeil au premier 3310, et sera navigable par pression sur un petit trackpad.



Il n'y a plus qu'à souhaiter au constructeur que cet appareil tout simple mais efficace connaisse le même succès que son glorieux ancêtre !



Retrouvez toutes les annonces du MWC 2017





Modifié le 08/03/2017 à 10h46