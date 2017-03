Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le Lenovo Moto Insta-Share

Au MWC 2017, nous avons rencontré le Lenovo Moto Insta-Share, un module picoprojecteur.



Alors, autant le dire tout de suite: c'est un petit projecteur d'appoint, réservé à une utilisation nomade. Lenovo nous annonce une taille d'image maximale de 70 pouces. La résolution de l'appareil est de 854 pixels par 480 pixels. Pour le placer sur un smartphone de type Moto Z, rien de plus simple: il suffit de le poser dessus, les deux aimants se chargent de le maintenir en place. Ceci reste dans l'esprit des Moto Mods.



Le petit module emporte une batterie de 1100 mAh, lui assurant une autonomie dissociée de celle de l'appareil sur lequel il vient se greffer. L'autonomie de l'Insta-Share est donc d'environ une heure. Ceci en fait un Moto-Mod idéal pour ceux désirant se livrer à un usage nomade et dans des conditions n'étant pas celles d'un véritable vidéo projecteur. Il n'empêche qu'il reste un appareil facile à utiliser et dont les performances restent très satisfaisantes pour un Moto-Mod.

Modifié le 20/03/2017 à 14h15