Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le HTC Vive Tracker et le HTC Deluxe Audio Strap

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré, une fois encore, le HTC Vive. Certes, nous le connaissons déjà plutôt bien, mais c'est surtout son accessoire dédié le Vive Tracker qui a attiré notre attention, ainsi que le Vive Deluxe Audio Strap.



Ce sont deux accessoires destinés au HTC Vive, le casque de réalité virtuelle bien connu. Le Vive Tracker est un capteur à placer sur des objets du quotidien afin de les intégrer au monde virtuel, comme autant de contrôleurs supplémentaires.



Quant au Deluxe Audio Strap, c'est une sangle avec un casque audio de haute qualité, afin de venir immerger l'utilisateur encore plus dans la réalité virtuelle et sans avoir recours à des petits écouteurs intra-auriculaires. La sangle promet d'être très ergonomique, de façon à améliorer l'expérience utilisateur en enlevant câbles et fils.



On parle de mai 2017 pour les pré-commandes, et d'un prix de 119 Euros pour chaque accessoire.





Modifié le 16/03/2017 à 18h52