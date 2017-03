Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le HP Elite x3

Au Mobile World Congress 2017, à Barcelone, nous avons rencontré un appareil conséquent: le HP Elite x3.



C'est donc un Windows Phone aux dimensions honorables, qui est censé donner une idée de la tendance pour les futurs appareils de type x3. C'est aussi un appareil qu'on nous présente comme pouvant remplir trois fonctions: laptop, desktop et smartphone. Il suffit en effet de le brancher sur un écran pour pouvoir l'utiliser comme un n'importe quel ordinateur.



Destiné avant tout aux entreprises et aux professionnels, le Elite x3 embarque un processeur Snapdragon 820 reposant sur 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage interne, un écran HD de 5,9 pouces en Corning Gorilla Glass.

Modifié le 20/03/2017 à 10h33