Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le BlackBerry DTek50

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré une vieille connaissance, le BlackBerry DTek50.



C'est un smartphone sous Android venant corriger certaines failles de sécurité. On retrouve donc un écran entièrement tactile de 5,2 pouces, un appareil photo de 13MP. Cependant, il ne dispose pas des claviers physiques typiques des terminaux BlackBerry.



Le DTEK50 tourne sous Android 6.0 Marshmallow reposant sur un processeur Snapdragon 617, 3 Go de mémoire vive, de 16 Go de stockage extensible par carte microSD, d'un appareil photo de 13MPX en arrière et de 8MPX en façade.

Modifié le 21/03/2017 à 14h54