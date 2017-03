Vidéo : Vu au MWC 2017 - La LG Watch Style

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré la LG Watch Style.



Quand on parle de la LG Watch Style, on parle d'une montre connectée développée en partenariat avec Google, avec Android Wear 2.0 embarqué. C'est une montre connectée élégante et compacte, avec un écran de 1,2 pouces pour une résolution de 360 par 360 pixels. Elle est épaulée par une puce Snapdragon 2100, de 512 Mo de RAM, de 4 Go de stockage interne, ainsi que d'une batterie de 2140 mAh.



Nous avons remarqué l'absence de GPS ou de cardio-fréquencemètre. Parcourir la montre grâce à Android Wear 2.0 est d'une grande facilité. L'interface est fluide, agréable à parcourir et très intuitive. On attend donc de voir ce que les utilisateurs vont penser de ce modèle.

Modifié le 23/03/2017 à 10h42