Vidéo : Vu au MWC 2017 - La Huawei Watch 2 4G

Au Mobile World Congress 2017, nous sommes allés à la rencontre de la Huawei Watch 2 4G, une montre connectée assez surprenante.



En 2015, Huawei avait déjà proposé la Huawei Watch. Maintenant, la relève est assurée avec la Huawei Watch 2. C'est une montre avec un cadran rond et un petit écran de 1,3 pouces de 390 pixels par 390 pixels. Elle est aux normes IP68, c'est-à-dire qu'elle est étanche et résiste à la poussière.



La principale nouveauté est la 4G ainsi qu'un emplacement pour carte nano SIM. Elle embarque aussi un GPS et un capteur cardiaque. Son OS est Android Wear 2.0, avec Google Assistant, reposant sur une puce Qualcomm Snapdragon Wear 2100. La mémoire de stockage interne s'élève à 4 gigas. Sa batterie est annoncée à 420 mAh, ce qui lui confère une autonomie de 8 à 10 heures. Elle sera disponible fin Mars 2017, au tarif de 379 Euros.

Modifié le 17/03/2017 à 09h17