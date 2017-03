Vidéo : Vu au MWC 2017 - La HP ProX2

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré la HP ProX2, une petite tablette convertible.



C'est donc un Ultrabook d'un poids de 1,2 kilos, avec un écran Full HD tactile de douze pouces, stockage sur SSD et connectique USB Type C. Le clavier rétro éclaire est détachable, tandis que l'écran est en Gorilla Glass 4. Un stylet actif est fourni avec la PH ProX2.



Pensée comme un petit ordinateur, la HP ProX2 dispose d'une très grande résistance aux chocs et peut être emmenée sur le terrain, sans (trop) craindre d'être malmenée. La mémoire vive est annoncée à 8 gigas, avec une extension de stockage possible sur SSD de 512 gigas au maximum.



Pour l'appareil photo, on retrouve deux capteurs de 8 mégapixels, un lecteur de Smart Cards et un port MicroSD. La HP ProX2 est compatible WiFi, Bluetooth, GPS et est compatible aussi avec les dernières normes 4G.



Elle sera disponible à un tarif de 979 Dollars.

Modifié le 10/03/2017 à 14h49