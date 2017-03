Vidéo : Vu au MWC 2017 - La balance connectée Nokia Body Cardio

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré des appareils de fitness et de cardio, notamment depuis que Nokia a racheté Withings en Mai 2016.



Nous avons surtout vu la balance connectée Nokia Body Cardio, que l'on connaissait avant sous le nom de Withings Body Cardio. C'est une balance connectée qui donne le poids, le rythme cardiaque, la masse musculaire, le pourcentage d'eau dans le corps et bien d'autres fonctionnalités.



La particularité qui fait le succès de cette balance, c'est sa simplicité d'utilisation et d'installation. On peut créer différents profils d'utilisateurs, pour peu que l'on dispose de l'application adéquate sur smartphone en lien avec la balance. Il est même possible de faire mesurer notre activité physique grâce aux mesures de l'appareil, même sans capteur d'activité au poignet,

Modifié le 23/03/2017 à 15h41