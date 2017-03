Vu au MWC 2017 - Alcatel IDOL 4 Pro

Vidéo : Au MWC 2017, nous avons approcher le smartphone Alcatel Idol 4 Pro.

Le MWC 2017 nous a permis de rencontrer du beau monde, surtout en la personne de l'Alcatel Idol 4 Pro, anciennement connu sous le nom de Alcatel Idol 4S.



C'est un smartphone, tournant sous Windows 10. Son écran est en Amoled Full HD, pour une taille de 5,5 pouces et il embarque un processeur Snapdragon 820 ainsi que 4 gigas de mémoire vive. La capacité de stockage interne s'élève à 64 gigas, extensible à plus si on le souhaite, et ce, grâce à un emplacement de carte microSD.



Question photo, l'Idol 4 Pro n'est pas en reste puisqu'il embarque deux appareils photos, le principal, de 21 mégapixels à double flash LED, et l'autre, à l'avant de 8 mégapixels avec simple flash.



Il est doté d'une connectique USB Type C, tandis que la batterie est annoncée à 3000 mAh. On retrouve aussi un lecteur d'empreinte digitale.



Côté prix, on parle déjà de 599 euros, ainsi que d'une date de sortie fixée au mois de juin 2017.



