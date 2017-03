MWC 2017 - Retour sur les boutons SONY Mesh

Vidéo : MWC 2017 - Retours sur les boutons SONY Mesh

C'est une vieille connaissance que nous avons retrouvé au Mobile World Congress 2017 à Barcelone : les boutons connectés Mesh.



Mesh est l'acronyme de Make, Experiment, Share. Et en réalité, ce sont des boutons connectés, assez simples, conçus par Sony. Chaque bouton, ou bloc, est dédié à une seule tâche en particulier, et peut être combiné à d'autres boutons. Le but de la manoeuvre est de les intégrer à des objets de la vie de tous les jours, pour rendre ces objets connectés.



Il suffit de les connecter à une application sur smartphone pour les voir prendre vie. Grâce à une interface utilisateur très simple, on peut réaliser une chaine d'actions basiques mais tout aussi efficaces. Il y a des modules LED, connecteurs, interrupteur, mouvement etc.



Derrière ces gadgets que nous avons eu plaisir à retrouver au MWC 2017, se cachent sans doute de futurs trésors d'imagination !





Modifié le 23/03/2017 à 10h02