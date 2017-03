Vidéo : Lors du MWC 2017 à Barcelone, nous avons pu approcher le G6, le dernier smartphone phare de LG.

Parmi les vedettes les plus attendues en matière de smartphone au Mobile World Congress 2017, on comptait le LG G6. Le smartphone haut de gamme comprend plusieurs atouts, notamment un écran de 5,7 pouces capable d'afficher plusieurs applications, et ses trois capteurs photos de 8, 13 et 13 Mpx.





