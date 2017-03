Vidéo : Les coulisses du MWC 2017 - La VR en démonstration

Au Mobile World Congress 2017, l'accent était mis sur la réalité virtuelle, cette même réalité virtuelle que beaucoup accueillaient avec un hochement de tête interrogateur.



Force est de constater que la réalité virtuelle est aujourd'hui un élément que l'on ne peut plus ignorer. Du HTC Vive au Sony PS VR, en passant par le Samsung Gear VR, la réalité virtuelle s'invite de partout et nous propose des utilisations toujours plus créatives.



Au Mobile World Congress, nous avons vu des applications essentiellement tournées vers le jeu et le divertissement, avec un simulateur de vol humain, permettant de faire travailler un grand nombre de muscles du corps pour garder la forme. Samsung n'est pas en reste avec son Gear VR augmenté d'un contrôleur, que l'on nous promet comme étant encore plus immersif pour les utilisateurs, pour un prix toujours aussi attractif.



HTC a annoncé son Vive Deluxe Audio Strap, qui est une extension de casque audio garantissant, là encore, une meilleure immersion. HTC envisage de le vendre aux alentours des 100 Dollars, avec une ouverture des pré-commandes pour le 2 Mai 2017. On parle aussi du Vive Tracker, un accessoire capable de transformer d'autres... accessoires en périphériques de contrôle pour la réalité virtuelle. Tout un programme !

Modifié le 10/03/2017 à 10h44