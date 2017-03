Vidéo : Nouveaux modes de transport urbain - Ltrott Foryou, Airwheel Z5 et Izirod D1

Nous retrouvons aujourd'hui quelques uns des nouveaux modèles de transport urbain, notamment les trottinettes électriques. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les simples trottinettes "manuelles" soient investies par l'électrique, de façon à bénéficier d'un surcroit de mobilité.



Dans cette vidéo, nous vous proposons un focus sur la Ltrott Foryou, modèle très léger (à peine 11 kilos) et maniable. Elle a même un mini tableau de bord à affichage digital. Sa vitesse maximale est annoncée à 25 kmh, et son autonomie est de 20 kilomètres.



Egalement, la Airwheel Z5, plus carrossée et fournie, avec un moteur électrique d'une puissance annoncée à 350 Watts. Elle est compatible avec une application iOS et Android, afin de consulter vos temps de trajet et le nombre de kilomètres parcourus.



Et enfin, le Izirod D1 : elle fonctionne avec des moteurs brushless, des freins à disques ventilés, un éclairage assuré par une LED en phare avant, des clignotants et même des avertisseurs sonores. L'autonomie est de 50 kilomètres.

Modifié le 28/03/2017 à 11h28