Vidéo : Nouveaux modes de transport urbain : les Monoroues

Nous sommes allés à la rencontre des nouveaux modes de transport urbain dans les rues de Paris, et cette fois c'est la Monoroue qui a retenu notre attention.



La monoroue, ou gyroroue, ou encore monocycle électrique, est une invention américaine qui date de 2006 et qui a été commercialisée en 2011 sous la marque Solowheels. Depuis, pas mal de chemin a été parcouru.



Plus précisément, c'est une roue électrique carénée mue par un moteur électrique, avec deux repose-pied de part et d'autre. C'est l'inclinaison en avant de l'utilisateur qui va faire prendre de la vitesse à l'engin. Certains modèles peuvent même atteindre jusqu'à 20 km/h.



Modifié le 30/03/2017 à 15h02