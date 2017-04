Vidéo : Nouveaux modes de transport urbain : les Gyropodes Airwheel S3T et Ninebot Mini Pro

Nous sommes allés à la rencontre des gyropodes, que l'on appelle aussi parfois Segway, plus particulièrement les Airwheel S3T et Ninebot Mini Pro.



Le gyropode est un appareil électrique monoplace, constitué d'une plateforme munie de deux roues sur laquelle l'utilisateur se tient debout, d'un système de stabilisation et parfois d'un manche de maintien pour faciliter la conduite.



Il suffit de se tenir droit sur la plateforme puis de se pencher très légèrement en avant pour provoquer la mise en route. La barre de maintien sert à faciliter l'équilibre du conducteur.



De par son très faible encombrement et son surcroit de mobilité, le gyropode est un appareil de transport idéal, bien qu'il puisse être rebutant au début : on pense que l'on va tomber étant donné que l'on se penche en avant. Mais en fait, le mouvement électrique permet de contrebalancer cette sensation, et l'on s'habitue très vite !



Modifié le 03/04/2017 à 17h47