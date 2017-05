Xperia XA1 Ultra  Big design for big moments

Vidéo : Le Xperia XA1 tout juste sorti et disponible, sa déclinaison, le Xperia XA1 Ultra sortira dans la foulée mi-mai. Retour sur ses spécifications.

Présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone, le Sony Xperia XA1 est disponible dans le commerce depuis le début du mois de mai. Au prix de 299 euros, Le smartphone Xperia XA1 Ultra, dévoilé dans cette vidéo, devrait quant à lui faire son apparition à partir du 17 mai et son prix sera à 399 euros soit 100 euros plus cher que le XA1.



Parmi les points forts mis en avant par Sony à propos de son Xperia XA1 Ultra, smartphone de milieu de gamme, on trouve notamment la partie photo. Comme le montre la vidéo, l'appareil photo avant capture à 16 MPX accompagné d'un flash et d'une stabilisation optique tandis que l'appareil photo principal passe à 23 MPX (contre 21,5 MPX pour le modèle précédent, le XA Ultra).



Pour le reste des éléments à noter : l'écran incurvé 6 pouces, avec affichage "full HD" 1920 x 1080 pixels. Le smartphone fait tourner Android 7 Nougat et renferme un SoC MediaTek Helio P20, 4 Go de RAM et 32 Go et 64 Go de stockage extensible via MicroSD, une batterie de 2700 mAh. En termes de réseaux et connectiques : Wi-Fi n, NFC, Bluetooth 4.2, port USB type C sont au menu.



Guide d'achat 2016 : quel smartphone à moins de 250 euros ?

Modifié le 12/05/2017 à 17h49