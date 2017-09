Unboxing du OnePlus 5

Vidéo : OnePlus 5

Le OnePlus 5 signe le comeback de la marque chinoise, six mois après un OnePlus 3T qui était l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le haut de gamme.



OnePlus a d'ailleurs lancé une nouvelle promotion sur le OnePlus 5. Elle place ce smartphone sous la barre des 380 euros pour le premier modèle et 480 euros pour la version premium.



Voici notre Unboxing de l'appareil sorti il a quelques semaines. Dans la boite, vous retrouverez un chargeur rapide de 5V et 4A, un câble USB-C vers USB-A , un manuel d'utilisation, et l'accessoire pour éjecter la carte SIM.



Le mobile est très fin et son boitier en aluminium n'est pas du tout salissant. Son dos ne marque pas les traces de doigts ce qui est pourtant monnaie courante sur les smartphones de sa génération.



Tous les boutons sont facilement accessibles y compris les boutons physiques situés en haut, à savoir le bouton power, le bouton volume et le curseur d'alerte. Le curseur d'alertes permet de modifier simplement les profils de son et de notifications sans avoir à déverrouiller le smartphone.



L'écran dispose d'une protection Gorilla Glass pour éviter les rayures. Malgré sa finesse, OnePlus a pensé à intégrer un port jack de 3,5mm encore très utile. La coque est légèrement recourbée sur les tranches pour adopter la forme de la main.



Côté fiche technique on est gâté :



Un écran 4K, Quad HD ou Full HD

Le processeur Qualcomm Snapdragon 835, leader du secteur, alimente les applications et les jeux les plus gourmands en énergie.



On note la disponibilité du bluetooth 5.0 déjà proposé sur le Samsung Galaxy S8. On peut évoquer également une recharge rapide ou "Dash Charge". Vous allez pouvoir recharger 70% de la batterie en seulement 45 minutes.



Le One Plus 5 propose également une puce qui capte beaucoup mieux le wifi.



Côté photo on parle d'un double capteur double focale au dos de 16 et 20 mégapixels qui va permettre de réaliser des photos portraits avec les mêmes effets floutés que sur l'iPhone 7+



Pour terminer ce Unboxing on notera que OnePlus, via Oxygen OS, ne propose plus d'application audio dédiée ce qui nous oblige à télécharger une application tierce comme Spotify.



Les écouteurs ne sont pas livrés dans le pack, probablement pour des raisons de coût.



Côté délai de livraison, comptez entre 2 et 4 jours depuis la commande sur Internet sur le site oneplus.net/





