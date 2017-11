Top 10 des caracteristiques de l'iPhone X décryptées

Voici 10 des principales caractéristiques du nouveau téléphone d'Apple.



1/ L'Iphone X propose une nouvelle approche du borderless. Il arbore désormais un cadre en acier, plus précieux que l'aluminium de tous ses prédécesseurs. Le nouvel iPhone est le premier smartphone sans bordure inférieure.



2/ Comme le nouvel iPhone X est presque entièrement recouvert d'écran en façade, il est donc désormais dépourvu de bouton « Home ». Par conséquent, pour accéder au menu principal vous devrez effectuer un swipe.



3 / L'iPhone X est particulièrement résistant à l'eau mais également aux rayures et à la torsion.



4/ Apple saute enfin le pas de la recharge par induction. Une nouveauté qui va changer les usages de ses utilisateurs. Désormais, pour recharger son iPhone plus besoin de le brancher. Il suffit de le poser sur un support dédié, lui-même relié au secteur.



5/ Face ID vous permet, en toute sécurité, de déverrouiller votre iPhone X. Face ID permet une authentification intuitive et sécurisée grâce au système de caméra doté de technologies avancées permettant de cartographier votre visage.



6/ Face ID vous permet également de vous authentifier pour effectuer des achats ou de vous connecter à des applications.



7/ Avec l'iPhone X, Apple vous permet de devenir un emoji. Cette nouvelle fonctionnalité se base sur l'une des principales évolutions développées dans l'iPhone X: la reconnaissance faciale. L'emoji reconnait le visage et adapte le filtre.



8/ L'iPhone X se dote d'un mode portrait à l'avant et à l'arrière du téléphone.



9/ La photographie est à l'honneur. Ce nouveau smartphone embarque de nouvelles technologies inédites ainsi que de nouveaux capteurs photo qui améliorent encore la qualité de l'image. Grace au machine learning , il identifie les éléments afin d'optimiser l'image avant de prendre la photo.



10/ Bien que le coloris ne soit pas une fonctionnalité, il est important de rappeler les deux options. L'Iphone X est proposé en Gris sidéral ou argent.



Modifié le 23/11/2017 à 13h51