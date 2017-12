Samsung Gear Sport : Unboxing de la montre connectée

Il y a 12 mois Samsung mettait sur le marché sa montre connectée Gear S3. Nous avions beaucoup aimé son design et son Interface assez facile à prendre en mains. Cette année Samsung a pensé aux sportifs réguliers ou occasionnels avec la Gear Sport.



La Samsung Gear Sport assure désormais le suivi des séances de natation avec la possibilité de plonger à plus de 40 mètres de profondeur et elle s'appuie sur une puce GPS.



Elle est équipée d' capteur cardio pour vous orienter dans vos séances d'activité. Elle propose un cadran arrondi mais son design est peu innovant par rapport au modèle Samsung Gear S3. Elle est toutefois légèrement plus fine ce qui est appréciable.



On retrouve les deux boutons placés sur la tranche droite, un écran Super Amoled avec une dalle de 1,2 pouce.



Le niveau de contraste permet de suivre nos mesures sans difficulté en extérieur. Deux applications sont à installer avant de pouvoir utiliser la monte, il s'agit de la Samsung Gear puis Samsung Health. L'installation est probablement la phase la plus douloureuse car il faut compter 30 minutes facilement avant de pouvoir en profiter.



Voici la liste des capteurs qu'elle intègre:



- Accéléromètre

- Gyroscope

- Cardiofréquencemètre

- GPS - Glonass

- Luminosité ambiante

- Baromètre Altimétrique



Elle est disponible au prix de 349 euros

Modifié le 28/12/2017 à 11h35