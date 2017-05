Vidéo : Samsung galaxy S8+ : unboxing de Clubic

Nous avons eu en mains le galaxy S8+ et nous avons tourné ce unboxing. Découvrons ensemble ce qui se cache dans la boite.



Le galaxy S8 a été attendu plus longtemps que d'habitude puisqu'il n'a pas été présenté au Mobile World Congress à la fin février mais fin mars. Le galaxy S8+ est situé au-dessus du carton bleu et protégé par un filme plastique.



Le smartphone est disponible en trois couleurs : gris, noir et argent. A l'intérieur on retrouve une notice et une épingle qui sert à enlever le support NANO SIM et à ajouter la carte micro SD.



Le pack est également livré avec un chargeur secteur USB; un câble USB type-C et des écouteurs AKG. Ce sont des écouteurs de qualité qui coûtent quand même 99 euros. On trouve aussi une pochette qui contient des multi embouts qui s'adaptent à tous les types d'oreilles ce qui est plutôt pratique.



Après on a un adaptateur USB type C vers USB et un adaptateur USB type C vers micro USB. En gros vous allez pouvoir utiliser tous les appareils USB avec ce téléphone.



Le design est clairement l'un de ses points forts. Il intègre avec élégance un écran de 6,2 pouces. Le Samsung galaxy S8+ présente des coins arrondis plutôt réussis. Avec son écran géant vous serez plus confortable pour taper des textes, lire, visionner des vidéos. Samsung n'a pas supprimé la prise Jack et on remarque que le bouton “Home” physique à disparu ce qui nous offre un bel écran au ratio 18/9ème.



Le capteur d'empreinte est situé à l'arrière et bizarrement placé juste à côté de l'objectif de l'appareil photo.

Les bandes sur le côté sont en aluminium.



En bref, ce premier aperçu est vraiment bon. On se retrouve prochainement pour le test en vidéo.



Modifié le 24/05/2017 à 10h36