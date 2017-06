Vidéo : Samsung Galaxy S8+ : Notre prise en mains en vidéo

Avec son nouveau smartphone, Samsung entend bien mettre tout le monde d'accord et proposer un produit sans concession au design subtile. Nous avons pris en mains le Samsung Galaxy S8+



Le samsung galaxy S8+ paraît vraiment différent du samsung galaxy S7 mais on peut quand même reconnaître la touche de Samsung. Quand on l'a en mains on comprend bien qu'il s'agit d'un smartphone samsung. Ils ont gardé la base posée par le S6 avec un aspect “Edge” mais de façon plus subtile et sur les deux côtés.



Sur son nouveau Galaxy S8, Samsung a retiré le bouton d'accueil physique en façade. Il est désormais placé à l'intérieur de l'écran.

Le capteur d'empreinte digitale est quant à lui déplacé à l'arrière du téléphone. Tout ça nous permet d'avoir un écran nettement plus large de 6,6 pouces super Amoled.



Lorsque l'on bascule le smartphone a l'horizontal on s'aperçoit immédiatement du ratio impressionnant de l'écran en 18 :9 ème

A l'avant du téléphone, on retrouve le scanner d'iris idéal notamment pour déverrouiller le téléphone. Cette fonctionnalité est pratique mais pas forcément indispensable. Selon nous, le scanner d'empreinte est quand même nettement plus simple à utiliser. Vous n'êtes pas obligé de placer le téléphone en face de votre visage.



Samsung a également intégré la reconnaissance de visage. Pendant le test nous avons pu vérifier qu'il fonctionne correctement mais on s'interroge sur la confidentialité.



Le design est sans hésitation le point fort du Samsung Galaxy S8 qui avec son écran “Infinity” aux bordures quasi inexistantes fait son effet ! Les coins arrondis, le dos du téléphone en verre sont autant d'atout visuels satisfaisants.



Même si l'écran est assez large on peut tout de même le tenir à une main.

Sur le bord inférieur, on retrouve heureusement la prise jack ainsi qu'une prise USB type C. Vous utiliserez ce connecteur pour charger la batterie de 3500 milliampères mais il est également adapté pour le chargement sans fil et le chargement rapide (fast charging) si vous avez besoin de le recharger très rapidement.



L'écran est capable d'afficher les contenus en QHD c'est fois plus détaillé que le HD traditionnel. Ici, la qualité sera certes meilleure en termes d'image, mais pour cette taille d'écran il n'est pas nécessaire d'aller au-delà du Full-HD. Pourquoi ? Parce qu'à l'oeil nu, les différences ne sont pas si flagrantes que cela, à moins que vous colliez votre rétine à la vitre. Ceci-dit, la qualité de lecture vidéo est quand même bluffante.



On peut passer en plein écran ou conserver les bandes noires. D'après les caractéristiques affichées, l'appareil photo du galaxy S8 est sensiblement identique au galaxy S7 avec son capteur de 12 megapixels. Samsung n'a pas fait évoluer l'appareil photo mais ce n'est pas vraiment un problème car le Galaxy S7 était déjà très en avance au moment de sa sortie en 2016. A l'avant du téléphone on parle d'un capteur de 8 mégapixels.



L'une des principales nouveautés cette année c'est l'intégration d'un assistant personnel nommé Bixby. C'est un assistant développé complètement par Samsung. L'assistant du constructeur sud-coréen doit remplacer à terme Google Now.

Samsung a même dédié un bouton pour l'activation de cet assistant.



Il propose trois façons d'interagir:



Bixby Vision . Cette fonctionnalité va radicalement changer la façon d'utiliser votre téléphone parce que vous n'avez qu'à ouvrir une recherche via l'appareil photo votre appareil photo ou utiliser une image pour obtenir des résultats immédiats. Que vous souhaitiez en savoir plus sur un produit ou un lieu, trouver un restaurant à proximité, ou même besoin de traduire un document, il suffit d'appeler Bixby



Bixby est également un « Assistant vocal ». Malheureusement le téléphone est privé de cette fonctionnalité au lancement. Elle devrait être disponible d'ici quelques mois en Anglais et Français.



Un assistant intelligent qui vous propose des contenus que vous consommez régulièrement.



En conclusion, ce smartphone est très élégant. La navigation est fluide grâce au microprocesseur puissant.

Il n'y a pas de doute le S8 et S8+ sont probablement les meilleurs smartphones sous Android du moment. Seul le tarif proposé peut poser des questions.





