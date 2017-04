Vidéo : Samsung Galaxy S8 - Démonstration du scanner d'iris

Très bientôt arrivera le Samsung Galaxy S8, c'est-à-dire un téléphone haut de gamme doté d'une multitude de fonctionnalités intéressantes. L'une d'elles étant le déverrouillage du téléphone par scanner d'iris.



Plus précisément, ce scanner d'iris peut reconnaitre jusqu'à 200 points par oeil, et donc 400 points pour les deux yeux. Pour l'utiliser, il suffit simplement de tenir le Galaxy S8 verrouillé devant soi, à hauteur du regard, et le déverrouillage s'effectue automatiquement, pour que le scanner soit actif et proprement configuré.



Il est à noter que le scanner d'iris du Samsung Galaxy S8 ne fonctionne pas si l'utilisateur porte des lunettes.

Modifié le 24/04/2017 à 15h39