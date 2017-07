Vidéo : Que peut vous apporter Google Home, l'assistant personnel intelligent?

Google Home, l'assistant personnel intelligent sera disponible en France à partir du 3 août 2017 au prix de 149 euros.





A quoi peut servir le Google Home?



Configuration du Google Home.

Modifié le 10/07/2017 à 12h32

Cet objet connecté ressemble énormément à une enceinte audio d'un point de vue design. Ilet il est en mesure de réaliser des recherches sur Google, de lancer de la musique, de vous aider au quotidien à travers différentes tâches et enfin, il permet de contrôler des devices connectés et compatibles avec lui.Pour, vous pouvez diriger les appareils connectés qu'elle aura reconnues qui se situent dans votre appartement, comme par exemple des ampoules de la marque Philips Hue. Aussi,ce qui fait que vous pourrez utiliser tous les écrans de votre maison et regarder une série aussi bien dans le salon que dans votre chambre sur simple commande vocale.En donnant la possibilité aux utilisateurs de se connecter en, Google permet ainsi d'envoyer n'importe quel type de contenu de son mobile vers l'enceinte Google Home, par conséquent vous allez l'utiliser comme une enceinte classique. Google a fait les choses comme il fallait pour la sortie Française et indique une compatibilité avec. c'est un bon début en terme de contenu.En ce qui concerne les recherches orales, vous aurez des réponses avec toutes les questions du genre « qui est le président Américain? » « combien il y a de restaurants à Paris? » ou « quel est la météo à Nice? ». Vous pouvez aussi lui demander combien de temps il faut prévoir pour atteindre telle destination.La configuration du Google Home est simple et facile. La mise en place. C'est la même application qui est utilisée pour le Chromecast. Lorsque vous appelez le Google Home en indiquant « OK Google », le haut de l'appareil s'illumine aux couleurs de Google.Avec la distribution du Google Home à l'international, Google continue sa mutation en une société offrant à la fois du logiciel et du matériel. Amazon Echo et Google Home sont des appareils qui connaitront très probablement une forte croissance cette année et en 2018.La date de sortie du 3 Aout 2017 est confirmée. L'enceinte sera d'abord