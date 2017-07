Vidéo : Prise en main de la Microsoft Surface Book i7 2017

Microsoft a présenté sa nouvelle Surface Book i7 version 2017 lancé en avril en France Il s'agit d'un PC portable très puissant qui répond à tous les besoins de mobilité mais dans la gamme surface, c'est celui qui va vous donner un maximum de performance.



L'écran de 13.5 pouces se détache facilement et on peut l'utiliser comme un bloc note numérique. Lorsque vous rattachez l'écran vous bénéficiez de la puissance de la base avec une expérience tactile et stylet intégrée directement à la machine.



Sa carte graphique Nvidia permet de travailler sur des logiciels de graphismes gourmands en capacité graphique pour travailler sur l'image ou la vidéo.



Voici les configurations proposées:



256 Go avec microprocesseur Intel Core i7 - 8 Gigas RAM / dGPU - 2599 € TTC

512 Go avec microprocesseur Intel Core i7 - 16 Gigas RAM / dGPU - 3019 € TTC

1 To avec microprocesseur Intel Core i7 - 16 Gigas RAM /d dGPU - 3649 € TTC





Modifié le 03/07/2017 à 12h53