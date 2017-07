Vidéo : Présentation et prise en main du Surface Studio de Microsoft

Une équipe de Clubic est allée à la rencontre de Microsoft pour avoir une présentation assez intéressante des capacités et des usages de ce nouveau PC tout en un sorti courant Juin. On le compare à l'iMac.



Aspects techniques et fonctionnels

Avec la surface studio de Microsoft pour allez pouvoir libérer votre ]créativité. Les aspects positifs qui marquent sont la taille de l'écran, la table à dessin et le design vraiment travaillé. En revanche, on est un peu refroidit avec le prix, le surface Studio de base est commercialisée 3549€.



- Un produit destiné aux créatifs : 2D, 3D, illustration, travail vidéo, édition de texte,…

- Un écran 4K ultra fin de 12,5 mm, l'un des plus fin sur le marché.

- Inclinez la table à dessin en une pression de doigt.

- Une image très large de 4500 par 3000 pixels.

- Modification de l'espace colorimétrique afin d'apercevoir le rendu sur d'autres écrans.

- Un stylet de 1024 points de pression qui restitue la même écriture qu'un feutre.





Utilisation du Surface Dial, un accessoire en option.

Microsoft propose des applications compatibles avec le Surface Dial. Surface Dial est le nouvel accessoire qui facilite le travail sur les appareils. Cette molette connectée en bluetooth permet d'afficher à l'écran un menu de navigation. Les éditeurs pensent leurs applications pour une utilisation avec Surface Dial. L'usage principal du Surface Dial est une aide au dessin.



Sur des applications de dessin, surface Dial permet par exemple de changez les paramètres du stylet sans avoir besoin de toucher à la souris ce qui est très pratique. Vous pouvez également utiliser Surface Dial pour Zoomer/de zoomer sur un plan d'architecte.



Le surface Dial communique avec l'ordinateur grâce au Bluetooth LE. Le Surface Dial est fonctionnel avec n'importe quel PC avec Windows 10 Anniversary Update installé.



Configuration et tarif

La surface Studio est proposée à partir de 3550 euros pour la version de base, et jusqu'à 5000 euros pour le modèle le plus complet.



1 tera - Intel Core i5 - 8 GO de RAM - Carte GPU 2GO - tarif 3549€

1 tera - Intel Core i7 - 16 GO de RAM - Carte GPU 2GO - tarif 4149€

2 tera - Intel Core i7 - 32 GO de RAM - Carte GPU 4 GO - tarif 4999€











Modifié le 11/07/2017 à 10h42