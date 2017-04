Vidéo : Présentation du Samsung Galaxy S8 et S8 Plus.

Voici la présentation vidéo du nouveau Samsung Galaxy S8 and S8 Plus.



Après le Galaxy Note 7 dont les batteries ont connu quelques problèmes, voici venir le S8. Samsung a redoublé de vigilance et d'exigence en matière de qualité de fabrication.



Et les différents modèles de Galaxy S8 et S8 Plus ont absolument ce qu'il faut pour séduire : voir Samsung Galaxy S8 et S8+.



Les photos officielles du Samsung Galaxy S8 et S8+

Modifié le 04/04/2017 à 16h30