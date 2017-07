Vidéo : Présentation de la nouvelle Surface pro 5 de Microsoft

Microsoft nous a présenté sa nouvelle tablette hybride Surface pro 5, la surface pro version 2017.



Microsoft nous propose ici une une tablette 2 en 1 plus puissante, plus autonome et sans ventilateur. Son écran fait 12,3 pouces de diagonale et seulement 8,5 mm d'épaisseur. Son trackpad est recouvert d'une couche de verre ce qui donne une sensation agréable. Par ailleurs, le clavier en matière Alcantara, un tissu microfibre confortable, contribue au confort d'utilisation.



C'est avant tout un format PC puissant avec des composants de 7ème génération INTEL et la possibilité de configurer ses options à la carte : 128 gigas à 1 Tera de stockage et de 4 à 16 gigas de RAM.



Cette nouvelle version de la Surface Pro est définitivement la meilleure, il manque néanmoins un port USB type C mais elle a tellement d'avantages qu'on peut pardonner ce manquement à Microsoft.



Modifié le 07/07/2017 à 18h55