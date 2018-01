ORBIT WHEEL : Skate basé sur un système de propulsion

Les roues orbitales ou ORBIT WHEEL est un moyen de transport 100% vert dans la mesure où il ne nécessite pas de batterie et pas d'électricité. C'est un croisement entre une planche à roulettes et une paire de roller.



Ses roues increvables, son confort et sa stabilité font de lui un moyen de transport assez pratique. Malgré tout, cela reste assez physique et vous ne pourrez pas traverser de longues distances.



Il vous faudra environ 15 minutes pour maîtriser la propulsion ondulatoire. Les rayons larges des roues vous permettent de rouler sur une variété de surfaces différentes.





