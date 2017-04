Vidéo : Notre prise en main de Samsung Dex, station d'accueil du Galaxy S8

Nous avons rencontré le Samsung Dex, petite station d'accueil astucieuse et surprenante pour le Galaxy S8 !



Le Dex est une station d'accueil destinée aux Galaxy S8 et S8+, doté d'un connecteur USB Type-C, une prise HDMI et deux prises USB standard.



Une fois le S8 branché au Dex, l'interface de votre téléphone s'affichera sur l'écran déporté. Il vous faudra brancher un clavier et une souris pour utiliser votre Galaxy S8 comme un véritable ordinateur !



L'interface Dex est claire, nette et précise, donnant sur un Bureau avec une barre d'état, un menu Démarrer ainsi que l'affichage des notifications.



Toutes les applications Android sont compatibles avec Dex, et l'on peut même faire du multi-fenêtre grace à Android Nougat.



Etant donné que Dex s'appuie sur les huit coeurs du Galaxy S8, l'affichage est fluide et sans saccades. On parle déjà d'une date de sortie fixée au 28 Avril 2017, pour un prix aux alentours des 149 Euros.

