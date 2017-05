Vidéo : Moto G5 Plus - Unboxing

Retrouvez en vidéo notre unboxing du Moto G5 Plus !



Le Moto G5 Plus de Lenovo est un smartphone de 5,2 pouces qui a su retenir toute notre attention, surtout par son prix contenu en dessous des 300 Euros.



Le Moto G5 Plus est livré dans cette jolie boite en carton. Le packaging est assez sobre et classique mais on aime bien.

A l'intérieur de la boite on note la présence d'un chargeur rapide, d'un câble micro USB et d'écouteurs. C'est classique mais ça fait toujours plaisir.



Premier aperçu, le téléphone a l'air plutôt léger. Lorsque on enlève la protection de l'écran, on découvre son design et cette version dorée est agréable. Il est recouvert d'une coque unibody en métal ce qui nous donne franchement l'impression de manipuler un mobile plus onéreux.



Au dos la finition est en aluminium, cela change véritablement des anciennes versions en plastique, à savoir le G4 et le G4 plus.

Lenovo n'a pas abandonné la prise jack ce qui est selon nous une bonne chose pour les utilisateurs.



Le capteur photo/vidéo est un 12 mégapixels comme sur les Galaxy S7 et S8 de Samsung.



Le toucher à l'arrière est agréable bien que la sensation de grip soit moindre que ce à quoi l'on s'attendrait.



On a un bel écran de 5.2 pouces et comme le téléphone n'est pas très large, on peut le tenir et naviguer à une main.



Le moto G5 Plus est équipé d'un capteur d'empreintes digitales situé sous l'écran, fonctionnant aussi bien que le Touch ID de l'iPhone.

On a fait un rapide tour d'horizon avant de vous préparer le test complet. La navigation est fluide. Les commandes ont l'air simples et intuitives. Une simple pression sur un bouton du bas déclenchant le mode écran splitté.



Modifié le 17/05/2017 à 13h39