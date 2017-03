Liam, le robot d'Apple qui démonte un iPhone en 5 mn

Vidéo : Le robot Liam entre en fonction en Californie et en Europe. Sa particularité : le recyclage d'iPhone, et le tout, en 5 mn.

Dévoilé lors de la keynote d'Apple de mars 2016 par Lisa Jackson, Liam est un robot recycleur d'iPhone capable de démonter un appareil en 5 minutes. Aujourd'hui le robot refait parler de lui puisque, comme l'a noté Business Insider, il entre en service en Europe et en Californie.



Conçu dans une logique écoresponsable, le robot, grâce à ses 29 bras mécaniques, peut démonter jusqu'à 1,2 million d'iPhone 6 en un an, récupérer les pièces et matériaux, les trier et les recycler dans de nouveaux smartphones.





Modifié le 15/03/2017 à 19h26