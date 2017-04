Vidéo : Les Lecteurs MP3 étanches SwiMP3 et Nepture pour nager à la piscine

Le Swimp3 et le Neptune sont des modèles d'écouteurs et de baladeurs MP3 par conduction osseuse qui permettent d'écouter de la musique à la piscine.



La technologie offre un confort d'écoute jusqu'à 3 mètres de profondeur environ.



Seuls bémols, le chlore a tendance à user la batterie plus rapidement et la connexion Wi-fi n'est pas disponible.



