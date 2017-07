Vidéo : Les avantages de Windows INK déployé avec Windows 10 creator Update

Stéphanie Piet, cheffe de produit Windows évoque les avantages de Windows INK sur le traitement de texte, la photo, la vidéo, les cartes.



Windows INK sur traitement de texte:



Grace à Windows Ink dans Word nous avons la possibilité de faire des annotations manuscrites au stylet sur un document.

La personne qui recevra le document pourra visualiser à nouveau l'ensemble des informations que vous aurez annotées afin de comprendre les demandes de modification que vous lui aurez demandé de faire.



Par ailleurs, Windows Ink vous permet d'effectuer des annotations directement avec le doigt, sans stylet. Vous pouvez par exemple supprimer un paragraphe en un trait à l'aide du doigt.



Windows INK : Personnalisation d'une photo



Avec la mise à jour Windows creators update vous pouvez personnaliser et dessiner des photos. En sélectionnant le bouton dessiner vous allez pouvoir choisir votre couleur, la taille du trait et faire des annotations directement sur l'image.



Windows INK : Personnalisation d'une vidéo



Vous pouvez aussi écrire et dessiner sur vos propres vidéos.



Windows INK : Post-it intelligent



La gestion des post-it devient également plus simple



Windows INK sur une carte



Windows Ink sur Windows creators update c'est aussi la possibilité de tracer des trajets sur une carte afin de choisir le meilleur itinéraire.



Modifié le 03/07/2017 à 13h07