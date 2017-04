DPT-RP1, une nouvelle liseuse tactile e-ink, destinée au monde professionnel

Vidéo : DPT-RP1, une nouvelle liseuse tactile, destinée essentiellement au monde professionnel.

Sony fait son retour sur le marché des liseuses professionnelles. Quatre années après avoir distribué la DPT-S1, le géant japonais revisite sa technologie et sort une tablette destinée aux professionnels, qui cherchent à réduire leur consommation de papier.



Pour cette nouvelle version, on note un écran e-ink, à encre électronique, particulièrement large de 13.3 pouces d'une définition de 1650 x 2200 pixels. Son poids : 349 grammes. La quantité de stockage annoncée est de 4 Go, extensible via une carte microSD. L'appareil peut se connecter à Internet et est équipée également des puces Bluetooth et NFC.



La tablette est compatible avec un stylet, lequel peut être fixé sur les côtés, pour ajouter des annotations directement sur l'écran. Le constructeur promet une autonomie de trois semaines avec une seule charge. Disponible le 5 juin prochain au Japon, la liseuse sera vendue au prix de 929 euros.



Pour aller plus loin consultez notre guide d'achat des meilleures liseuses

Modifié le 12/04/2017 à 18h53