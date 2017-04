Comment bien choisir son VPN ?

Vidéo : Dans cette vidéo nous revenons sur les différents points permettant de bien choisir son VPN.

Dans cette vidéo de la série des « Comme choisir ? », nous insistons sur les différents points à garder à l'esprit et qui permettent de bien choisir son VPN.



Si vous êtes néophyte et que souhaitez tout savoir sur les VPN, nous vous invitons à consulter notre article dédié VPN : surfez de manière anonyme et sans frontières





Nombre de serveurs

Préférez un service qui dispose de serveurs proches de chez vous

Pour la VOD à l'étranger, assurez vous d'avoir des serveurs dans le pays d'origine du site

Volume de données

Certains services imposent des quotas journaliers.

Préférez un service sans restriction

Limitations

Certains usages (Torrents...) peuvent être limités

Netflix restreint de plus en plus l'usage des VPN

Abonnement

Plusieurs services proposent un abonnement à vie

Il peut être intéressant d'attendre des promos sur les abonnements

Protocoles

Préférez une compatibilité OpenVPN ou L2TP/IPsec

Modifié le 11/04/2017 à 12h09