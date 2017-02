Vidéo : Ghost in the Shell - Deuxième trailer !

Retrouvez en vidéo le deuxième trailer de Ghost in the Shell !



Cette fois-ci, et sans vouloir trop spoiler pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu l'anime originel, le deuxième trailer du film Ghost in the Shell vient montrer un peu plus d'images du Puppet Master, cet énigmatique cybercriminel qui semble en savoir bien plus que sur le Major que le Major elle-même.



Le Major Kusanagi est-elle donc une création ? Que ressent-elle vraiment ? Et qui est-elle vraiment ? Autant de questions que le Major sera amenée à se poser.



Le film Ghost in the Shell, avec Scarlett Johansson dans le rôle du Major Makoto Kusanagi, sortira en salles en Mars 2017.

Modifié le 13/02/2017 à 09h57