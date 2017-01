Vidéo : Vu au CES 2017 : Vuzix les lunettes à réalité augmentée

Au CES 2017, nous avons croisé des innovations issues d'entreprises un peu moins sous les feux de la rampe mais tout aussi intéressantes.



Comme par exemple, les Vuxi AR3000, c'est-à-dire des lunettes à réalité augmentée. Ce sont des lunettes qui embarquent un processeur Android ainsi que deux solutions d'affichage en HD (des petites caméras en réalité) de type "Cobra", une interface en touch pad ainsi que des capteurs en frontal pour détecter les mouvements des mains du porteur.



Il est donc possible de visualiser devant soi des objets en 3D et de les manipuler, voire dans certains cas de faire interagir ces objets virtuels en 3D avec des objets réels. La monture AR3000 se connecte par Wi-Fi ou Bluetooth à un cloud ou bien à n'importe quel objet connecté tel qu'un smartphone, une tablette ou un PC.



Il est possible de les utiliser avec des petites batteries rechargeables que l'on peut ensuite stocker soit dans une poche, soit dans un portefeuille. On réserve d'ores et déjà ces montures à un usage d'entreprise (notamment pour des opérateurs téléphoniques), dans le monde de l'industrie, dans le domaine médical et aussi dans le domaine de l'apprentissage en tout genre.

Modifié le 30/01/2017 à 17h50