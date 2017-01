Vu au CES 2017 : un pare-brise d'automobile en Gorilla Glass

Vidéo : Au détour du CES 2017 à Las Vegas, était exposé un pare-brise d'automobile en Gorilla Glass.

Au CES 2017, nous avons croisé une vieille connaissance, le Gorilla Glass, que l'on rencontre surtout sur les smartphones mais pas sur les voitures. Ceci étant dit, cela va changer !



Si au CES 2017 l'on a vu beaucoup de véhicules autonomes et connectés, voire tout électriques, nous n'avons pas manqué de nous intéresser à la voiture de Corning, équipé de vitres et pare-brise en Gorilla Glass. L'un des points forts du Gorilla Glass est bien entendu sa solidité.



Corning envisage de déposer des vitres en Gorilla Glass sur le pare-brise, le toit ouvrant ou panoramique, ce qui permettra de réduire le poids du véhicule. En effet, Corning affirme que la technologie Gorilla Glass est 30% plus légère que la matière actuelle utilisée pour les pare-brise classiques, ce qui permettra de réaliser des économies de carburant, ainsi que de déplacer le centre de gravité du véhicule plus bas. C'est d'ailleurs Ford qui a choisi le Gorilla Glass sur sa toute nouvelle Ford GT.



