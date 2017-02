Vidéo : Vu au CES 2017 - Les Taclim VR Shoes, chaussures pour la réalité virtuelle

Lors de notre visite au CES 2017, nous avons croisé des objets insolites, comme les Taclim VR Shoes. Ce sont des chaussures et des gants pour réalité virtuelle, développés et produits par le fabricant japonais Cerevo.



Cet appareillage permet de s'immerger encore plus dans la réalité virtuelle. Par exemple, les Taclim VR Shoes permettent à son porteur de ressentir ses pas s'enfoncer dans la neige (virtuelle) ou bien de sentir des impacts de pied et de main dans un jeu de combat.



Les Taclim VR Shoes réagissent donc par rapport aux mouvements du porteur et procurent tout un panel de sensations selon l'allure du porteur (marche, course et cetera). Des capteurs tactiles se trouvent dans les gants et les chaussures. Même si pour l'instant, ça ne reste qu'un prototype, les Taclim VR Shoes devraient être disponibles pour un prix situé aux alentours des 1500 Euros.

Modifié le 31/01/2017 à 09h45