Vidéo : Vu au CES 2017, le Steadicam Volt

Le Steadicam est une invention de Garrett Brown permettant de stabiliser la vue lors des travellings ou des mouvements plus ou moins importants du cameraman. Mais cette invention réservée aux caméras de cinéma arrive maintenant pour les smartphones et les caméras de type GoPro.



Ce petit appareil appelé Volt est d'abord apparu sur Kickstarter, avec comme objectif d'être aussi précis et fiable qu'une véritable Steadicam, et ce en ayant en tête les contraintes électroniques et mécaniques des appareils actuels. Dans la tradition du Steadicam, le Volt embarque quelques contrepoids qui s'attachent à la structure avec des aimants. Une fois l'équilibrage effectué, il suffit juste de mettre le Volt en marche. Etant donné que la visée caméra est déportée, il faut quelque temps et plusieurs essais pour s'habituer à une telle prise de vue, mais on prend rapidement l'habitude.





Modifié le 01/02/2017 à 17h51